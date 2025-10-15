Землетрясение произошло на Байкале

Так, 22 сентября 2020 года произошло землетрясение в 15 км от Култука. Сила подземных толчков в эпицентре составила 8 баллов, в областном центре 5−6 баллов. Подземные толчки ощущались в 367-ми населенных пунктах на территории 12-ти муниципальных образований Приангарья. Позднее, утром 10 декабря 2020 года, произошло землетрясение, которое ощутили жители уже почти 500 населенных пунктов. Очаг сейсмособытия находился в Кабанском районе Республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре — 6−7 баллов, в Иркутске ощущалось 5−6 баллов. После обследования зданий и сооружений на территории Иркутска в трех школах были выявлены трещины. Ученые из института земной коры СО РАН рассказал корр. ИА IrkutskMedia, что это было редкое горизонтальное землетрясение.