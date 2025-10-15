Крымчане получат электронные повестки в военкомат

Повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете призывника в Реестре направленных повесток. Уведомление о направлении повестки размещается в личном кабинете на портале «Госуслуги». Получив уведомление, нужно перейти по ссылке в свой личный кабинет в Реестре повесток и явиться в указанные в повестке время и место. Выписку из Реестра можно также получить в МФЦ.