Крымчане получат электронные повестки в военкомат

Теперь кроме бумажных повесток, которые остаются и являются основным способом оповещения, будут приходить и электронные.
Повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете призывника в Реестре направленных повесток. Уведомление о направлении повестки размещается в личном кабинете на портале «Госуслуги». Получив уведомление, нужно перейти по ссылке в свой личный кабинет в Реестре повесток и явиться в указанные в повестке время и место. Выписку из Реестра можно также получить в МФЦ.
Для более оперативного информирования жителям призывного возраста рекомендовано завести личный кабинет на «Госуслугах». За помощью в этом вопросе также можно обратиться в МФЦ.
Если призывник не пользуется порталом Госуслуг или у него нет к нему доступа, это не освобождает его от ответственности, и он обязан явиться в военный комиссариат.
На призывных пунктах при распределении ребят учитывают их навыки и пожелания. Особенно популярны среди крымских новобранцев сухопутные, воздушно-десантные войска и военно-морской флот.
В региональном Правительстве отметил, что все набранные осенью этого года призывники будут служить только на территории России.