Депутат Госдумы РФ Говырин: Некоторым пенсионерам увеличат пенсию до конца года

Пенсионеров до конца текущего года ждет несколько изменений в выплатах. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Так, с октября на 7,6 процента повысились военные и силовые пенсии. Перерасчет был выполнен автоматически.
По словам парламентария, до конца года выплаты увеличатся и у тех, чей пенсионный статус изменится. Например, при достижении 80 лет фиксированная часть страховой пенсии удваивается, при установлении инвалидности назначается соответствующий вид пенсии и надбавка по уходу для первой группы.
Работающие пенсионеры смогут получить индексацию после прекращения трудовой деятельности, это позволит им начать получать повышенную выплату с учетом всех пропущенных индексаций, передает РИА Новости.
В ноябре текущего года из-за праздников изменится график выплат детских пособий и пенсий. Так, единое пособие и выплаты на детей до трех лет будут перечислены 1 ноября вместо 3 ноября. Пенсии, которые должны были выплатить 3 ноября, также поступят досрочно.