Депутат Госдумы РФ Говырин: Некоторым пенсионерам увеличат пенсию до конца года

По словам парламентария, до конца года выплаты увеличатся и у тех, чей пенсионный статус изменится. Например, при достижении 80 лет фиксированная часть страховой пенсии удваивается, при установлении инвалидности назначается соответствующий вид пенсии и надбавка по уходу для первой группы.