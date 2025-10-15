ФСБ: В Приморье поймали курьеров, пытавшихся сбыть почти 30 кг наркотиков

В сообщении отмечается, что наркотики они привозили из центральной части России. Следователи регионального управления ФСБ возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 УК России в отношении двух жителей Владивостока 1986 и 1992. г. р.