ФСБ: В Приморье поймали курьеров, пытавшихся сбыть почти 30 кг наркотиков

В Приморье задержаны двое мужчин за попытку сбыта наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

Российские спецслужбы пресекли деятельность наркокурьеров, которые пытались сбыть больше 29 кг N-метилэфедрона. Об этом сообщили в УФСБ по Приморью.

В сообщении отмечается, что наркотики они привозили из центральной части России. Следователи регионального управления ФСБ возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 УК России в отношении двух жителей Владивостока 1986 и 1992. г. р.

Днем ранее ФСБ провела оперативную работу по ликвидации точки производства наркотиков в Кемеровской области. Отмечается, что преступник действовал по инструкции с Украины. Мужчина создал в Кузбассе целую лабораторию по производству мефедрона.

Кроме того, в Москве сотрудники Росгвардии задержали двоих граждан Кубы с крупной партией наркотиков. Парочка прогуливалась по улице Олений Вал на востоке столицы с 20 свертками синтетического наркотика в кармане.