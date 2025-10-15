Ричмонд
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

Такой график установлен в соответствии с производственным календарём.

Источник: Аргументы и факты

В конце октября — начале ноября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя из-за переноса выходного дня. 1 ноября станет рабочим днем, поскольку выходной переносится на понедельник, 3 ноября.

Такой график установлен в соответствии с производственным календарём и связан с предстоящими праздничными днями. В компании уточнили, что перенос позволит объединить выходные в единый период, чтобы россияне могли отдохнуть дольше во время ноябрьских праздников.

После рабочей субботы последуют трёхдневные выходные, приуроченные ко Дню народного единства. Отдыхать жители страны будут с 2 по 4 ноября включительно.

Ранее сообщалось, что овогодние праздники в 2026 году станут для россиян одним из самых продолжительных периодов отдыха в году. Согласно постановлению правительства РФ, жителей страны ждут 12-дневные новогодние каникулы.