Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

В конце октября — начале ноября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя из-за переноса выходного дня. 1 ноября станет рабочим днем, поскольку выходной переносится на понедельник, 3 ноября.
Такой график установлен в соответствии с производственным календарём и связан с предстоящими праздничными днями. В компании уточнили, что перенос позволит объединить выходные в единый период, чтобы россияне могли отдохнуть дольше во время ноябрьских праздников.
После рабочей субботы последуют трёхдневные выходные, приуроченные ко Дню народного единства. Отдыхать жители страны будут с 2 по 4 ноября включительно.
Ранее сообщалось, что овогодние праздники в 2026 году станут для россиян одним из самых продолжительных периодов отдыха в году. Согласно постановлению правительства РФ, жителей страны ждут 12-дневные новогодние каникулы.