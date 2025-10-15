В США назвали цель конгрессвумен Луны в отношении РФ: что она хочет

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна видит цель своих будущих контактов с российскими представителями в том, чтобы возобновить диалог и открыть путь к процветанию, торговле и стабильному миру, сообщил РИА Новости ее пресс-секретарь Огаст Болл.