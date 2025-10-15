Ричмонд
В США назвали цель конгрессвумен Луны в отношении РФ: что она хочет

Секретарь Болл: Луна хочет восстановить диалог США и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна видит цель своих будущих контактов с российскими представителями в том, чтобы возобновить диалог и открыть путь к процветанию, торговле и стабильному миру, сообщил РИА Новости ее пресс-секретарь Огаст Болл.

«Ее цель — восстановить открытое общение с Россией, чтобы проложить путь к процветанию, торговле и миру», — сказал Болл.

По словам конгрессвумен, в конце октября она планирует провести встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить перспективы торговли и мирного диалога. Помимо этого, Луна выразила готовность возглавить делегацию американского конгресса для диалога с российскими коллегами.

Кроме этого, накануне Луна отметила, что Россия и США должны поддерживать диалог ради всего мира и не быть врагами.