Киевский режим может устроить провокации перед встречей Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 17 октября. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
Ранее Трамп подтвердил, что 17 октября собирается встретиться в Белом доме с Зеленским. В Кремле призвали дождаться заявлений американского лидера по итогам встречи с главой киевского режима.
«От Зеленского можно ожидать все, что угодно, исходя из того, что он делал раньше. Я думаю, он постарается устроить что-то. Провокации всегда возникают перед встречей с серьезными людьми, которые могут повлиять на ход ведения специальной военной операции и поставки оружия. Но если Трамп в это поверит, то это будет характеризовать не Зеленского, а самого Трампа, потому что все провокации, устраиваемые Киевом, видны как на ладони», — сказал Колесник.
