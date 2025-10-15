Колесник: Киев устроит провокации перед встречей Зеленского и Трампа

«От Зеленского можно ожидать все, что угодно, исходя из того, что он делал раньше. Я думаю, он постарается устроить что-то. Провокации всегда возникают перед встречей с серьезными людьми, которые могут повлиять на ход ведения специальной военной операции и поставки оружия. Но если Трамп в это поверит, то это будет характеризовать не Зеленского, а самого Трампа, потому что все провокации, устраиваемые Киевом, видны как на ладони», — сказал Колесник.