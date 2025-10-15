Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский ХК «Сокол» в гостях обыграл «Южный Урал»

«Южный Урал» проиграл «Соколу» со счетом 1:3.

Источник: Соцсети

14 октября красноярский «Сокол» победил «Южный Урал» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча прошла в Орске и завершилась со счетом 3:1.

Шайбы в ворота противника забросили Егор Яковлев, Владислав Джиошвили и Олег Корчагин. Таким образом, сейчас сибиряки занимают 13-е место в турнирной таблице.

На последних секундах матча произошла драка, после которой по три игрока от каждой команды оказались на скамейке штрафников.

— Эмоциональная игра, как, наверное, и должна быть она. Соперник хотел отыграться, мы хотели выиграть. Поэтому так все, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер ХК «Сокол».

Уже 16 октября красноярцы отправятся в Магнитогорск, где сыграют с «Магниткой».