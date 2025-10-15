Красноярский ХК «Сокол» в гостях обыграл «Южный Урал»

14 октября красноярский «Сокол» победил «Южный Урал» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча прошла в Орске и завершилась со счетом 3:1.
Шайбы в ворота противника забросили Егор Яковлев, Владислав Джиошвили и Олег Корчагин. Таким образом, сейчас сибиряки занимают 13-е место в турнирной таблице.
На последних секундах матча произошла драка, после которой по три игрока от каждой команды оказались на скамейке штрафников.
— Эмоциональная игра, как, наверное, и должна быть она. Соперник хотел отыграться, мы хотели выиграть. Поэтому так все, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер ХК «Сокол».
Уже 16 октября красноярцы отправятся в Магнитогорск, где сыграют с «Магниткой».