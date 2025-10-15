Ричмонд
В Красноярске выкупят 30 гаражей для строительства пешеходного перехода

В Железнодорожном районе Красноярска появится надземный переход на месте гаражей.

Источник: Комсомольская правда

Соответствующее распоряжение было размещено 14 октября на портале администрации города.

Планируется выкупить боксы у их хозяев. Подлежат выкупу двадцать объектов, находящихся со стороны улицы Красномосковской, и еще десять — со стороны улицы Дорожной. Известно, что уведомления уже направлены двадцати семи владельцам, при этом на три гаража права собственности не были зарегистрированы.

В ближайшее время сотрудники Управления капитального строительства приступят к оценке каждого гаража. Эта процедура может занять значительное время, поскольку собственники имеют право оспорить результаты оценки в суде. Каждый такой процесс в среднем продолжается от года до полутора лет, поэтому работу начинают заблаговременно, еще до завершения проектирования.

На месте части гаражного массива запланировано строительство пешеходного перехода, проект которого уже разрабатывается, а архитектурный облик утвержден. Сооружение будет надземным. В первую очередь, оно рассчитано на учеников новой школы на улице 8 Марта, которая открыла свои двери для детей в этом учебном году.