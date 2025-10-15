В Красноярске выкупят 30 гаражей для строительства пешеходного перехода

Планируется выкупить боксы у их хозяев. Подлежат выкупу двадцать объектов, находящихся со стороны улицы Красномосковской, и еще десять — со стороны улицы Дорожной. Известно, что уведомления уже направлены двадцати семи владельцам, при этом на три гаража права собственности не были зарегистрированы.