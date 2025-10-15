Выяснилось, что Пугачеву после интервью проверят на связь со спецслужбами

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о начале проверки предполагаемых контактов Аллы Пугачевой с зарубежными спецслужбами, о чём сообщает RT.
Певица, покинувшая Россию после начала специальной военной операции, по версии Бородина, могла дать своё последнее интервью при содействии британских спецслужб. Бородин утверждает, что съёмочный процесс осуществлялся под их контролем, а за участие в интервью артистка якобы получила два миллиона долларов от Михаила Ходорковского (признан иноагентом в РФ).
Бородин добавил, что для признания Пугачевой иностранным агентом в России имеется всё, кроме политической воли. Он также высказал мнение, что за публичную поддержку Джохара Дудаева обычный гражданин был бы незамедлительно задержан, однако у Пугачевой, по его словам, особый статус.
Параллельно с расследованием были поданы три новых судебных иска от имени ветерана Афганистана Александра Трещева в адрес народной артистки СССР. Первый иск появился в сентябре, после интервью певицы, в котором Пугачева назвала Джохара Дудаева приличным, интеллигентным человеком. По мнению истца, подобная оценка порочит президента, вооружённые силы и правоохранительные органы России, а также является оскорбительной для российского общества.
