Сложную операцию выполнили две бригады хабаровских хирургов в ККБ № 1

Сложную операцию по удалению опухоли провели в Хабаровске отоларингологи и сосудистые хирурги в краевой клинической больнице имени Сергеева, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В больницу поступила пациентка с необычными симптомами. На протяжении полугода шести месяцев женщину беспокоили неприятные ощущения, она жаловалась на одностороннюю заложенность уха и увеличение небной миндалины.
После проведения комплексного обследования врачи обнаружили объемное образование. Особую сложность представляла близость опухоли к крупным сосудисто-нервным пучкам, что требовало привлечения специалистов разных профилей. А потому для проведения операции были привлечены бригады отоларингологов и сосудистых хирургов.
Используя передовые технологии — видеоэндоскопическую технику и шейвер, хирурги удалили новообразование. Послеоперационное гистологическое исследование подтвердило диагноз: у пациентки обнаружена доброкачественная опухоль, которая развивалась из оболочек нервных клеток.
Операция прошла успешно.