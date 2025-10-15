Сложную операцию выполнили две бригады хабаровских хирургов в ККБ № 1

После проведения комплексного обследования врачи обнаружили объемное образование. Особую сложность представляла близость опухоли к крупным сосудисто-нервным пучкам, что требовало привлечения специалистов разных профилей. А потому для проведения операции были привлечены бригады отоларингологов и сосудистых хирургов.