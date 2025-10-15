Ричмонд
Сложную операцию выполнили две бригады хабаровских хирургов в ККБ № 1

Они виртуозно удалили большую опухоль, на которую жаловалась пациентка.

Источник: Без источника

Сложную операцию по удалению опухоли провели в Хабаровске отоларингологи и сосудистые хирурги в краевой клинической больнице имени Сергеева, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В больницу поступила пациентка с необычными симптомами. На протяжении полугода шести месяцев женщину беспокоили неприятные ощущения, она жаловалась на одностороннюю заложенность уха и увеличение небной миндалины.

После проведения комплексного обследования врачи обнаружили объемное образование. Особую сложность представляла близость опухоли к крупным сосудисто-нервным пучкам, что требовало привлечения специалистов разных профилей. А потому для проведения операции были привлечены бригады отоларингологов и сосудистых хирургов.

Используя передовые технологии — видеоэндоскопическую технику и шейвер, хирурги удалили новообразование. Послеоперационное гистологическое исследование подтвердило диагноз: у пациентки обнаружена доброкачественная опухоль, которая развивалась из оболочек нервных клеток.

Операция прошла успешно.