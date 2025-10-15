Стало известно в каких районах не будет холодной воды

По информации Новосибирских новостей, специалисты МУП «Горводоканал» установят запорную арматуру на водоводе диаметром 1200 мм и длиной 7 км. Этот водовод снабжает водой жителей указанных районов. Работы направлены на повышение надёжности коммуникаций и улучшение управления потоками воды.
Под временные ограничения попадут улицы Писарева, Фрунзе, Кирова, Никитина, а также дома в районе Берёзовой рощи. Жителей просят заранее запастись водой. Установка арматуры позволит проводить ремонтные работы, не отключая значительную часть потребителей.