Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно в каких районах не будет холодной воды

С 21:00 21 октября до 22:00 22 октября в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Дзержинском районах временно снизят давление в системе холодного водоснабжения. Причина — ремонт магистрального водовода на улице Панфиловцев.

Источник: Reuters

По информации Новосибирских новостей, специалисты МУП «Горводоканал» установят запорную арматуру на водоводе диаметром 1200 мм и длиной 7 км. Этот водовод снабжает водой жителей указанных районов. Работы направлены на повышение надёжности коммуникаций и улучшение управления потоками воды.

Под временные ограничения попадут улицы Писарева, Фрунзе, Кирова, Никитина, а также дома в районе Берёзовой рощи. Жителей просят заранее запастись водой. Установка арматуры позволит проводить ремонтные работы, не отключая значительную часть потребителей.