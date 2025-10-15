Еще семь стран НАТО объявят о финансировании закупки оружия у Штатов для Киева

Семь стран Североатлантического альянса в среду, 15 октября, объявят о финансировании закупки оружия у Соединенных Штатов для Украины. Об этом сообщила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, передает «Українська правда».
Летом НАТО инициировал программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которая предполагает закупку вооружения у США за счет европейских государств.
— PURL для нас — серьезный приоритет. Мы рассчитываем, что как минимум семь стран озвучат свои взносы в PURL. Это те государства, которые уже сигнализировали о своей готовности, — рассказала украинский посол, не назвав страны, передает РБК.
Официальные лица США 15 октября сделают важное заявление о поставках оружия Киеву. У Вашингтона есть для Украины «мощные» системы, которые еще не были переданы. Об этом 14 октября сообщил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.
По его словам, страны Европы должны помогать Киеву в рамках спецпрограммы Североатлантического альянса под названием PURL, которая предполагает покупку вооружений у США.