Школу креативных индустрий для подростков открыли в Хабаровском крае

В Верхнебуреинском районе появилась новая Школа креативных индустрий. Учреждение открылось в поселке Новый Ургал на базе местной детской школы искусств. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На создание современной площадки направлено больше 36,9 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов. Помещения отремонтировали, закупили мебель и установили современное оборудование.
Школа креативных индустрий работает как подразделение дополнительного образования Детской школы искусств. Здесь открыты три студии: звукорежиссуры, фото- и видеопроизводства, а также интерактивных и цифровых технологий, включая VR и AR.
Все студии укомплектованы специалистами. Руководитель прошел обучение в Центре непрерывного образования и повышения квалификации Кемеровского государственного института культуры.
«Для нашего небольшого поселка открытие Школы креативных индустрий — это невероятный прорыв и радость. Это место, где ребята смогут получить ценный опыт и подготовиться к будущей профессии», — рассказала директор ДШИ поселка Новый Ургал Ирина Притчина.
Обучение рассчитано на два года. В первый год школьники познакомятся со всеми направлениями, во второй выберут специализацию. Учиться смогут 60 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Все занятия проходят бесплатно, три раза в неделю. После окончания программы выпускники получат свидетельства об обучении.