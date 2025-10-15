Школу креативных индустрий для подростков открыли в Хабаровском крае

Обучение рассчитано на два года. В первый год школьники познакомятся со всеми направлениями, во второй выберут специализацию. Учиться смогут 60 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Все занятия проходят бесплатно, три раза в неделю. После окончания программы выпускники получат свидетельства об обучении.