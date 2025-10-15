Ричмонд
Врач объяснил, почему таблетки от грусти могут привести к набору килограммов

Врач Потешкин: у каждого десятого антидепрессанты вызывают набор веса.

Источник: Комсомольская правда

Антидепрессанты сегодня назначают не только при депрессии. Но вместе с улучшением настроения у некоторых пациентов появляются лишние килограммы. Врач-нейроэндокринолог, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Юрий Потешкин рассказал KP.RU, можно ли этого избежать.

— Препараты СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) воздействуют на серотониновую систему и множество разных рецепторов в организме, в том числе подавляющих аппетит. За счет этого они должны обладать эффектом снижения веса, — пояснил врач.

Во время испытаний на животных антидепрессанты действительно способствовали снижению веса — чем выше была доза, тем заметнее эффект. Однако в реальной практике у людей наблюдается другая картина.

— Если показатели людей отслеживают годами и даже десятками лет, то оказывается, что масса тела увеличивается примерно у 10 человек из 100 [людей, принимающих антидепрессанты группы СИОЗС], — отметил специалист.

То, как организм отреагирует на антидепрессанты, зависит от множества факторов — от формы депрессии до генетики. У людей с медленным обменом веществ препараты дольше выводятся из организма, и со временем чувствительность рецепторов снижается.