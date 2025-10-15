Врач объяснил, почему таблетки от грусти могут привести к набору килограммов

Антидепрессанты сегодня назначают не только при депрессии. Но вместе с улучшением настроения у некоторых пациентов появляются лишние килограммы. Врач-нейроэндокринолог, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Юрий Потешкин рассказал KP.RU, можно ли этого избежать.