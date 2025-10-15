Ричмонд
Генерал Липовой рассказал о критическом состоянии ВСУ в районе Северска

Украинские военные отступают, бойцы РФ уничтожают технику и боеприпасы, направляемые противнику, отметил Липовой.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные отступают из Северска в ДНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом состоянии на этом направлении. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.

«Наше наступление, а их отступление говорит в целом о состоянии ВСУ, об их моральном состоянии, обеспечении боеприпасами и боевой техникой, которую украинская армия пытается поставить в этот район и которую наши вооруженные силы уничтожают на подступах», — сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боев в Северске, также военные Telegram-каналы пишут о начале штурма села Дроновка, расположенного под Северском.

Липовой добавил, что потеря ВСУ контроля над Северском приведет к полному обрушению обороны противника в Донбассе.

