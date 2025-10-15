Ричмонд
В Эквадоре прогремел мощный взрыв у торгового центра: появились первые версии ЧП

В Эквадоре прогремел мощный взрыв у торгового центра в городе Гуаякиль.

Источник: Комсомольская правда

В эквадорском городе Гуаякиль около местного торгового центра Mall de Sol прогремел мощный взрыв, кадры которого оказались в социальных сетях.

Предполагается, что это мог быть преднамеренный взрыв, поскольку, по одной из версий, взрывное устройство было заложено в автомобиль, припаркованный у ТЦ. Однако в местных правоохранительных органах на все сто процентов эту версию не подтверждают.

Журналисты отмечают, что в результате происшествия один человек погиб и еще двое таксистов пострадали, поскольку находились очень близко к эпицентру взрыва.

Кроме того, повреждения получили фасад ТЦ и десятки припаркованных у здания автомобилей.

Утром 10 октября в США на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems произошёл взрыв. Власти сказали, что несколько человек погибли, а ещё минимум 18 пропали без вести.

До того в Британии прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в промзоне Суиндон. Британской полиции пришлось экстренную эвакуацию сотен местных жителей.