Пугачёву проверят на связь с иностранными спецслужбами: подробности

RT: ФПБК расследует возможную связь Пугачёвой с иностранными спецслужбами.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции (ФПБК) Виталий Бородин рассказал о проводимом расследовании касательно возможных связей певицы Аллы Пугачевой с зарубежными спецслужбами. Об этом Бородин рассказал в интервью RT.

«Мы в отношении Пугачевой сейчас проводим расследование. Полагаем, что она имеет связь с иностранными спецслужбами. И я допускаю, что ее последнее интервью было организовано спецслужбами Великобритании», — сказал он.

Бородин утверждает, что интервью велась под контролем британской разведки, а Пугачева, согласно некоторым сведениям, была вознаграждена за это суммой около $2 млн со стороны Михаила Ходорковского*.

Бородин дополнил, что его организация уже не в первый раз призывает признать певицу иностранным агентом, а также инициировала несколько обращений в правоохранительные органы с целью возбуждения против нее уголовного дела по обвинению в оправдании терроризма.

«У нас законы есть, Уголовный кодекс есть, Конституция есть, вроде все есть, но, скорее всего, нет политической воли. Если бы обыкновенный человек вышел и сказал на весь мир, что поддерживает Дудаева, его бы сразу арестовали. А у Пугачевой другой статус», — добавил Бородин.

Напомним, что 26 сентября Бородин направил обращение генеральному прокурору РФ Александру Гуцану, в котором попросил инициировать проверку в отношении певицы на предмет ведения ею политической деятельности в интересах иностранных источников. Причиной обращения стало опубликованное в середине месяца видеоинтервью Пугачевой журналистке-иноагенту Екатерине Гордеевой*.

Ранее Одинцовский суд Подмосковья сообщал, что Александр Трещев, ветеран боевых действий в Афганистане, в очередной раз подал иск к певице Алле Пугачевой. Сумма иска составляет 1,5 миллиарда рублей, и это уже четвертая подобная попытка. Тогда истец объяснил, что подал в суд, потому что слова Пугачевой задели его лично. Если суд удовлетворит иск, он оставит себе лишь 1 рубль, а все остальные деньги пойдут из бюджета на помощь ветеранам.

* — Включены в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.