Украина атаковала Ростовскую область

Срочная новость Дежурные силы ПВО обнаружили и перехватили украинские беспилотники над четырьмя районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Глава области также заявил об отсутствии повреждений и пострадавших.
