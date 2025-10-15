Ричмонд
Украина атаковала Ростовскую область

Дежурные силы ПВО обнаружили и перехватили украинские беспилотники над четырьмя районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Глава области также заявил об отсутствии повреждений и пострадавших.

