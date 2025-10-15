Ричмонд
Врач Тен рассказала о связи иммунитета и содержания белка в организме

Терапевт отметила, что дефицит белка влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

Источник: Аргументы и факты

Дефицит белка в организме может приводить к проблемам с кожей, частым простудным заболеваниям и общей слабости, заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

«Слабость, усталость и потеря мышечной массы — это одни из самых первых и характерных симптомов нехватки белка. Когда белка не хватает с пищей, тело начинает расщеплять собственные мышечные волокна, чтобы получить необходимые аминокислоты для поддержания работы более важных органов — сердца и мозга», — пояснила специалист, слова которой приводит РИА Новости.

Кроме того, как отметила медик, белок является основой кератина и коллагена, дефицит которых влияет на состояние кожи, волос и ногтей. Также Тен обратила внимание, что вследствие нарушения синтеза белков крови, регулирующих водный баланс, может наблюдаться отечность.

Помимо этого, проблемы с содержанием белка влияют на иммунную систему. При их дефиците организму труднее бороться с вирусами и бактериями. Тен рассказала, что недостаток белка редко встречается у тех, кто придерживается сбалансированного питания.

По её словам, как правило, проблемы наблюдаются у приверженцев строгих и несбалансированных диет, пожилых граждан, которые сталкиваются со снижением аппетита и усвояемости белка, и людей с онкологическими заболеваниями или патологиями желудочно-кишечного тракта и почек.

Ранее сообщалось, что ученые из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что употребление красного мяса якобы представляет опасность для десен. Согласно их исследованию, этот продукт способствует воспалению в полости рта.