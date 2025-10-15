Врач Тен рассказала о связи иммунитета и содержания белка в организме

«Слабость, усталость и потеря мышечной массы — это одни из самых первых и характерных симптомов нехватки белка. Когда белка не хватает с пищей, тело начинает расщеплять собственные мышечные волокна, чтобы получить необходимые аминокислоты для поддержания работы более важных органов — сердца и мозга», — пояснила специалист, слова которой приводит РИА Новости.