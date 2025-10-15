Российская музыка неожиданно вытеснила западные треки из онлайн-чартов

По итогам исследования, проведённого экспертами Института музыкальных инициатив, интернет-платформы на сегодняшний день практически полностью «контролируются» российскими исполнителями.
Как выяснилось, около 90% самых прослушиваемых композиций на таких сервисах принадлежат отечественным артистам либо музыкантам, поющим на русском языке. Подобное доминирование сохраняется с 2021 по 2024 год, подчёркивают аналитики.
Ключевую позицию во всех чартах традиционно занимают поп-исполнители, несмотря на то, что жанровые границы между попом, роком и рэпом стало провести почти невозможно. На верхних строчках рейтингов стабильно присутствуют Anna Asti, Люся Чеботина, HammAli & Navai, Miyagi & Эндшпиль, Macan, а также группа «Комната Культуры».
Явным трендом последних лет остаётся всеобъемлющая мода на ностальгию: популярной стала схема, когда старые хиты адаптируются под современные аранжировки, иногда с элементами фонка. Среди примеров — Big Baby Tape с треком Hoodak Mp3, работы Травмы, Skidri и Dvrklxght («Плохая девочка»), а также релизы Молодого Платона, Lil Krystalll, OG Buda и Егора Крида, Инстасамки.
В нынешнем году тенденции не изменились — свежие ремейки на песню Юлии Савичевой «Москва — Владивосток», выпущенные 9mice и Soda Luv с Heronwater, заново покорили слушателей. Влияние ностальгии проявляется и в формировании лайнапов фестивалей, где возрождается интерес к проверенным временем именам.
Эксперты отмечают: возврат к музыке прошлых эпох не ограничивается одной страной и вписывается в общемировую повестку. Параллельно усиливается мода на национальные традиции — фолк становится всё более востребованным, а западные веяния уступают место «славянофильству». Подъём переживают не только легендарные коллективы, но и звёзды вроде Надежды Кадышевой.
Российские артисты продолжают привлекать внимание зарубежной аудитории: кроме популярных фонк-исполнителей, заметными стали юные певицы Betsy и Мария Янковская с вирусным хитом «Сигма-бой», а некоторые отечественные музыканты попадают в международные чарты благодаря композициям на языках народов России. При этом зарубежные предложения для российских артистов продолжают поступать, свидетельствуя о растущем признании на мировом уровне.
