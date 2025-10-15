Российская музыка неожиданно вытеснила западные треки из онлайн-чартов

Эксперты отмечают: возврат к музыке прошлых эпох не ограничивается одной страной и вписывается в общемировую повестку. Параллельно усиливается мода на национальные традиции — фолк становится всё более востребованным, а западные веяния уступают место «славянофильству». Подъём переживают не только легендарные коллективы, но и звёзды вроде Надежды Кадышевой.