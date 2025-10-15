Колледжи и техникумы Хабаровского края проведут день открытых дверей

Единый день открытых дверей организуют в регионе 18 октября. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», в эту субботу школьники и их родители смогут посетить техникумы и колледжи, участвующие в федеральном проекте «Профессионалитет», узнать новые условия обучения, осмотреть обновленные мастерские, познакомиться с преподавателями.
— По федеральному проекту «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодежь и дети» в регионе созданы образовательно-производственные кластеры «Машиностроение» (авиа- и судостроение), «Железнодорожный транспорт», «Водный транспорт», «Педагогика», «Туризм и сфера услуг», — уточнили в министерстве образования и науки Хабаровского края.
В едином Дне открытых дверей задействовано 16 колледжей, образовательные программы которых ориентированы на подготовку востребованных специалистов. Например, школьников будут ждать в Хабаровских педагогическом и технологическом колледжах, в колледже водного транспорта и промышленности, в техникуме железнодорожного транспорта, в Комсомольском-на-Амуре судомеханическом техникуме и Губернаторском авиастроительном колледже. Студенты учебных заведений продемонстрируют преимущества образовательных программ проекта, познакомят с возможностями карьерного развития, с доступными мерами поддержки.
Для родителей пройдут собрания с участием представителей предприятий-работодателей, а их ожидается 19. Школьники же смогут примерить на себя профессию во время мастер-классов и профпроб.