Колледжи и техникумы Хабаровского края проведут день открытых дверей

В едином Дне открытых дверей задействовано 16 колледжей, образовательные программы которых ориентированы на подготовку востребованных специалистов. Например, школьников будут ждать в Хабаровских педагогическом и технологическом колледжах, в колледже водного транспорта и промышленности, в техникуме железнодорожного транспорта, в Комсомольском-на-Амуре судомеханическом техникуме и Губернаторском авиастроительном колледже. Студенты учебных заведений продемонстрируют преимущества образовательных программ проекта, познакомят с возможностями карьерного развития, с доступными мерами поддержки.