Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Говырин: некоторым пенсионерам увеличат пенсию до конца 2025 года

До конца года прибавку получат и те пенсионеры, у которых изменится статус в связи с жизненными обстоятельствами.

Источник: Аргументы и факты

До конца 2025 года пенсионеров в России ожидает ряд заметных изменений, связанных с перерасчётом и повышением пенсионных выплат. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, отметив, что меры уже частично реализуются и направлены на поддержку граждан с различными категориями пенсионного обеспечения.

По словам парламентария, в октябре вступило в силу повышение военных и силовых пенсий — их размер увеличен на 7,6% вслед за ростом денежного довольствия действующих военнослужащих. Эта мера коснулась не только военных, но и сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и других силовых ведомств.

Перерасчёт был произведён автоматически, и уже октябрьские выплаты начисляются с учётом нового коэффициента.

Говырин также подчеркнул, что до конца года прибавку получат и те пенсионеры, у которых изменится статус в связи с жизненными обстоятельствами. Например, при достижении 80-летнего возраста фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается, и перерасчёт производится автоматически. Аналогичный порядок действует для граждан, которым впервые установлена инвалидность.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы под руководством Сергея Миронова, главы партии «Справедливая Россия — За правду», намерены предложить законопроект, предусматривающий двукратное повышение социальных пенсий.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше