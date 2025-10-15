Депутат Говырин: некоторым пенсионерам увеличат пенсию до конца 2025 года

До конца 2025 года пенсионеров в России ожидает ряд заметных изменений, связанных с перерасчётом и повышением пенсионных выплат. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, отметив, что меры уже частично реализуются и направлены на поддержку граждан с различными категориями пенсионного обеспечения.
Перерасчёт был произведён автоматически, и уже октябрьские выплаты начисляются с учётом нового коэффициента.
Говырин также подчеркнул, что до конца года прибавку получат и те пенсионеры, у которых изменится статус в связи с жизненными обстоятельствами. Например, при достижении 80-летнего возраста фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается, и перерасчёт производится автоматически. Аналогичный порядок действует для граждан, которым впервые установлена инвалидность.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы под руководством Сергея Миронова, главы партии «Справедливая Россия — За правду», намерены предложить законопроект, предусматривающий двукратное повышение социальных пенсий.