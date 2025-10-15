Стало известно об изменениях в выплате детских пособий и пенсий

В ноябре 2025 года в России произойдет смещение графика социальных выплат, включая детские пособия и пенсии, что связано с наступлением официального праздника — Дня народного единства. Как сообщает газета «Известия», из-за предстоящих выходных дней деньги будут перечислены получателям досрочно.
Согласно полученной информации, детские пособия планируется выплатить первого ноября, тогда как ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет начислена пятого числа того же месяца. Работающие родители, воспитывающие детей в возрасте до полутора лет, получат свое пособие седьмого ноября.
Пенсионные выплаты также не останутся без изменений. Они будут произведены раньше графика, следуя устоявшейся практике, согласно которой средства поступают на счета в последний рабочий день перед наступлением праздничного периода.
