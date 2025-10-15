Праздники с деньгами: В ноябре изменится график выплат детских пособий и пенсий

Так 1 ноября придут деньги тем, кто получает единое пособие, выплаты на первого ребёнка до трёх лет, пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, а также выплаты беременным и семьям военнослужащих. Обычно эти средства начисляют 3-го числа, но в этом месяце этот день выпадает на выходной.