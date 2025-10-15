Военный эксперт Крапивник: Платформы для Tomahawk уже находятся на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 17 октября украинский коллега Владимир Зеленский попросит его передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Белого дома планирует принять Зеленского в Вашингтоне в пятницу. Этому визиту предшествовала серия телефонных разговоров двух президентов о возможной продаже Украине ракет Tomahawk.