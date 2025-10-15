Ричмонд
Военный эксперт Крапивник: Платформы для Tomahawk уже находятся на Украине

Мобильные пусковые установки для крылатых ракет Tomahawk Соединенных Штатов могут уже находиться на Украине. Об этом заявил военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

По его словам, даже в случае размещения таких систем на Украине, доступ к ним будут иметь исключительно специалисты из США.

— Украинцев на пушечный выстрел не подпустят к установкам, даже кнопку не дадут нажать, — сказал эксперт в разговоре с «МК».

Также Крапивник указал на проблему идентификации боеголовок.

— Какая в итоге прилетела боеголовка — фугасная, кассетная или ядерная — выяснится только после взрыва, — отметил он.

В качестве возможного ответа Москвы эксперт предложил четко обозначить позицию.

— Как только первая ракета взлетит в сторону России, США прекращает существовать, — высказался офицер в беседе с изданием.

По его мнению, такой подход может остановить эскалацию.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 17 октября украинский коллега Владимир Зеленский попросит его передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Белого дома планирует принять Зеленского в Вашингтоне в пятницу. Этому визиту предшествовала серия телефонных разговоров двух президентов о возможной продаже Украине ракет Tomahawk.

