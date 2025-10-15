Кости взрослого мамонта нашли в Акмолинской области

Ученые предполагают, что рядом в этом месте может быть целый скелет, а потому, в следующем сезоне планируют масштабные археологические раскопки.
О находке музею сообщили сотрудники агрохолдинга, нижнюю челюсть и кость шерстистого мамонта обнаружили недалеко от села Новобратское. Первичный анализ показал, что останки принадлежат мамонту, который жил примерно 40−15 тысяч лет назад.
Возраст мамонта — около 40−50 лет. Сейчас экспонат хранится в научной лаборатории музея в особых условиях.
Ранее останки мамонтов находили в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. В сентябре мы рассказывали о найденной в Северо-Казахстанской области кости мамонта возрастом около 15 тысяч лет.
Нашел ее местный житель во время рыбалки и передал археологу Анатолию Плешакову. Вместе они съездили на место и осмотрели территорию, однако больше никаких останков не обнаружили. Длина берцовой кости мамонта порядка одного метра.