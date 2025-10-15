В Иркутской области начали дешеветь машины с пробегом

В Иркутской области в сентябре 2025 года заметно подешевели автомобили с пробегом. Как сообщает ИА «Тайшет 24» со ссылкой на исследование «Авто.ру Оценка», их средняя цена снизилась на 4,2% и составила 1,96 миллиона рублей.