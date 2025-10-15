Глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью ТАСС заявила, что власти Молдавии используют заключение как пытку, чтобы сломать ее. Текст интервью молдавский политик передала агентству через адвокатов.
Кроме того, она отметила, что молдавское руководство требовало от нее уйти с поста главы Гагаузии. Только в этом случае уголовное дело против нее было бы прекращено. Однако Евгения Гуцул отказалась от этого предложения.
Ранее адвокат политика Наталья Байрам заявила, что Гуцул намеренно запрещают присутствовать на заседаниях Апелляционной палаты Кишинева, чтобы помешать линии ее защиты.
Сразу после ареста Евгении Гуцул, в августе этого года, ее сторонники в Молдавии призвали бороться до конца за суверенитет Гагаузии.
Комментируя запрошенный для главы Гагаузии Евгении Гуцул срок в 9 годам лишения свободы, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Брюссель кует из Молдавии либеральную диктатуру.