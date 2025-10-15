На Кипре диких кошек стало больше, чем людей

Кипрский комиссар по окружающей среде Антония Теодосиу отметила, что текущая программа стерилизации с трудом справляется с растущей проблемой. В год проводят около 2 тыс. процедур при бюджете всего €100 тыс.
«Это хорошая программа, но она нуждается в расширении», — сказала чиновница. Она добавила, что при сохранении нынешних темпов роста популяции ситуация может выйти из-под контроля.
Активисты уверены, что реальное количество кошек может превышать официальные оценки на сотни тысяч. Они призывают власти увеличить финансирование и ввести обязательные меры стерилизации, чтобы защитить местные экосистемы.
Тем временем, в России депутаты предлагают ограничить количество кошек и собак, которое люди могут держать в квартирах. Автор инициативы считает, что эта мера поможет снизить санитарные риски для россиян, которые заводят много питомцев, а также уменьшит дискомфорт для соседей. Юристы оценивают инициативу как несправедливую и излишне формализованную.
