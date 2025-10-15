На Кипре диких кошек стало больше, чем людей

Тем временем, в России депутаты предлагают ограничить количество кошек и собак, которое люди могут держать в квартирах. Автор инициативы считает, что эта мера поможет снизить санитарные риски для россиян, которые заводят много питомцев, а также уменьшит дискомфорт для соседей. Юристы оценивают инициативу как несправедливую и излишне формализованную.