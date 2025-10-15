Пенсии и пособия придут раньше: как ноябрьские праздники изменят график выплат

Дополнительные выплаты предусмотрены также для летчиков и шахтеров, размер пособий определяется условиями труда и продолжительностью специального стажа. Минимальный требуемый стаж составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый последующий год стажа выплачивается 1% от среднего заработка, однако общий размер доплаты не может превышать 75−85% от прежней заработной платы. В ноябре 2025 года, с учетом инфляционного коэффициента 1,076, выплаты этой категории увеличатся на 2−5%, что в среднем составит от 1,5 до трех тысяч рублей.