Синоптики обещают жителям Башкирии дожди и понижение температуры

Стало известно, какой будет погода в ближайшие три дня в Башкирии. Так, сегодня, 15 октября, прогнозируется дождь, днем осадки станут слабее, хотя в некоторых районах останутся умеренными. В западных районах республики дождей практически не ожидается. Ветер будет дуть с юго-востока и юга, его сила останется умеренной. Температура воздуха днем прогреется до +8…+13°.