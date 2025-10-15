Синоптики обещают жителям Башкирии дожди и понижение температуры

Стало известно, какой будет погода в ближайшие три дня в Башкирии. Так, сегодня, 15 октября, прогнозируется дождь, днем осадки станут слабее, хотя в некоторых районах останутся умеренными. В западных районах республики дождей практически не ожидается. Ветер будет дуть с юго-востока и юга, его сила останется умеренной. Температура воздуха днем прогреется до +8…+13°.
В четверг сохранится облачная погода с небольшими дождями, местами переходящими в умеренные. Ветер поменяет направление: сначала юго-западный, затем северо-западный, оставаясь умеренным. Ночные показатели термометра опустятся до 0…+5°, дневные — до +6…+11°.
В пятницу, 17 октября, ожидаются небольшие дожди, в отдельных районах умеренные. В некоторых местах возможен мокрый снег. Продолжит дуть умеренный ветер северо-западного и западного направлений. Ночью столбики термометров покажут от −1 до +4 градусов, днем температура составит +3…+8°.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.