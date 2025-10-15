Ричмонд
Хабаровчанам запретят иметь больше 20 сим-карт с ноября 2025 года

Будут учитываться сим-карты, приобретенные у всех операторов связи.

Источник: Freepik

С 1 ноября 2025 года хабаровчане больше не смогут иметь свыше 20 сим-карт на человека — вступает в силу регламентирующий количество номеров закон, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

Будут учитываться сим-карты, приобретенные у всех операторов связи. Если их количество превысит лимит, то их обслуживание прекратится. Для того чтобы выяснить, сколько сим-карт зарегистрировано на человека, можно воспользоваться сервисом «Госуслуги» в разделе «Сим-карты».

Если окажется, что в списке есть неизвестные номера, от них можно отказаться.

— Также можно позвонить в службу поддержки оператора. Проверка поможет избежать блокировки и защитит от возможного мошеннического оформления номеров без вашего ведома, — отметили в МВД России.

Напомним, за передачу сим-карт посторонним россиянам грозит до трёх лет колонии.