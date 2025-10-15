Хабаровчанам запретят иметь больше 20 сим-карт с ноября 2025 года

Будут учитываться сим-карты, приобретенные у всех операторов связи. Если их количество превысит лимит, то их обслуживание прекратится. Для того чтобы выяснить, сколько сим-карт зарегистрировано на человека, можно воспользоваться сервисом «Госуслуги» в разделе «Сим-карты».