Как дешевеет «дальневосточное золото»

Почти сто процентов всей икры производится именно из этого вида рыб. Остальные 5% приходятся на икру аквакультурного лосося — семги и форели. При этом прошлый год стал худшим за 20 лет — всего чуть более 235 тысяч тонн выловили рыбаки.