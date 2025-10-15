Как дешевеет «дальневосточное золото»

Красная икра в сентябре текущего года впервые подешевела в розницу с 2024 года. Так, цена упала с 9500 до 9400 рублей за килограмм. Об этом сообщил аналитический центр Рыбного союза.
Тенденция началась горбуши и нерки, на которые приходится основной объем добычи в общем улове тихоокеанских лососей. Отмечается, что на Дальнем Востоке после неудачной лососевой путины в 2024 году вырос улов — и это влияет на итоговую цену продукта.
Почти сто процентов всей икры производится именно из этого вида рыб. Остальные 5% приходятся на икру аквакультурного лосося — семги и форели. При этом прошлый год стал худшим за 20 лет — всего чуть более 235 тысяч тонн выловили рыбаки.
При этом 2023 год был практически рекордным, и, по данным «Ведомостей», тогда было добыто 609 000 тонн лососевых. Примечательно, что ранее выяснились главные любители деликатеса в России.
Так, самыми большими любителями являются те, кто направляется в Москву — у них оказалось 800 килограммов красной икры за неделю, вывезенной с Камчатки — об этом пишет «Парламентская газета». Владивосток оказался на втором месте с 243 кг, а Хабаровск — на третьем с 175 килограммами.