Реконструкцию городских бульваров в Хабаровске планируют начать в следующем году

В 2026 году в краевой столице начнется благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров.

Источник: Mail.ru

Об этом сообщил в официальном телеграм-канале Дмитрий Демешин.

Кроме того, планируется также модернизация нескольких городских объектов в Комсомольске-на-Амуре. В их числе — парк культуры и отдыха «Строитель», а также фасады исторических зданий. На эти цели будут выделены средства из президентской единой субсидии.

«Эти проекты — часть мастер-планов обоих городов. Считаем их “острыми” и первоочередными. На заседании президиума правительственной комиссии под руководством дальневосточного полпреда Юрия Трутнева решено выделить на них дополнительно 1,7 млрд рублей президентской единой субсидии. Также наш регион в 2026-м дополнительно получит 1 млрд рублей на создание стрелкового полигона для обучения молодежи и возведение насыпи под международный пункт пропуска на Большом Уссурийском острове», — отметил губернатор Дмитрий Демешин.