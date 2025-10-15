Реконструкцию городских бульваров в Хабаровске планируют начать в следующем году

«Эти проекты — часть мастер-планов обоих городов. Считаем их “острыми” и первоочередными. На заседании президиума правительственной комиссии под руководством дальневосточного полпреда Юрия Трутнева решено выделить на них дополнительно 1,7 млрд рублей президентской единой субсидии. Также наш регион в 2026-м дополнительно получит 1 млрд рублей на создание стрелкового полигона для обучения молодежи и возведение насыпи под международный пункт пропуска на Большом Уссурийском острове», — отметил губернатор Дмитрий Демешин.