Серьёзный баг в законе: В Госдуме объяснили, почему копить пенсию бессмысленно

«После 55 лет многие россияне начинают интересоваться накопительной частью пенсии и хотят получить её сразу, одной суммой. Но нередко оказывается, что сделать это невозможно: в СФР объясняют, что при сумме накоплений свыше примерно 450 тысяч рублей единовременную выплату не назначают. Причина в том, что размер накопительной пенсии рассчитывается по установленной формуле: общую сумму делят на 270 месяцев — на срок, который в среднем отводится на выплаты. Если в результате получается сумма выше 10 процентов прожиточного минимума пенсионера по России, деньги выплачиваются не разово, а ежемесячно», — заявил эксперт.