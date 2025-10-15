В России изменятся сроки выплат пенсий и пособий: когда их ждать в ноябре

График выплат пенсий и детских пособий в ноябре 2025 года изменится из-за празднования Дня народного единства. Об этом 15 октября сообщают «Известия».
«В ноябре 2025 года срок выплат детских и пенсионных пособий сдвинется из-за официальных праздничных дней», — сообщает источник.
Подчеркивается, что в России 4 ноября отмечается государственный праздник День народного единства. В этом году он приходится на вторник, а выходной день перенесён с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Из-за этого выплаты, которые граждане планировали получить 3 ноября, будут переведены досрочно, до праздничных дней.
В частности, 1 ноября будут перечислены следующие выплаты: досрочное единое пособие, пособия на первого ребёнка до 3 лет, пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года для неработающих, пособия на ребёнка военнослужащего до 3 лет и единое пособие для беременных женщин.
Также изменится график выплаты пенсий. Если дата выплаты совпадёт с выходным, деньги поступят на счета получателей раньше обычного — обычно это последний рабочий день перед праздниками. Тем временем стало известно, что в России до конца 2025 года пенсионеров ждут несколько важных изменений, связанных с увеличением пенсий. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).
Он уточнил, что помимо общих индексаций пенсий, до конца года повысят выплаты тем, у кого изменится статус. Например, если пенсионеру исполнится 80 лет, его фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится. Гражданам с первой группой инвалидности также увеличат пенсию по инвалидности и назначат надбавку на уход. Все эти изменения происходят автоматически и отображаются в следующей выплате.
Накануне министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, что в следующем году семейную налоговую выплату смогут получить 7,3 миллиона работающих родителей. В этих семьях воспитываются около 11 миллионов детей. Глава ведомства добавил, что на выплаты выделено около 119 миллиардов рублей.