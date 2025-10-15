Ричмонд
Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода

Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил полеты утром 15 октября.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту Нижний Новгород (Стригино) были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Соответствующее решение было принято администрацией аэропорта. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в Telegram.

Как сообщается, эти меры необходимы для полного обеспечения безопасности полетов. Ограничения носят временный характер.

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Прежде из-за авиационного инцидента, произошедшего с лайнером Ил-96, аэропорт Якутска временно прекратил прием и отправление рейсов. При приземлении самолета, прибывшего из Раменского, на завершающем этапе пробега разрушились несколько опор шасси. Все девять человек, которые были на борту, не получили травм.