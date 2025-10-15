Провокация Зеленского, пакость Макрона: как Трамп дразнит мир «Томагавками»

Президент США Дональд Трамп никак не может определиться, отправлять ли Украине дальнобойные крылатые ракеты «Томагавк». В последних заявлениях он утверждал, что почти принял решение, американский лидер допустил отправку этих снарядов в случае, если украинский конфликт не удастся решить мирным путем.
Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер объявил, что 15 октября США сделают крупное объявление насчет поставок оружия Украине, но не уточнил, будет ли речь идти о желанных Зеленским «Томагавках».
Трамп в ярости.
На мирном саммите в Египте по урегулированию конфликта в Газе Трамп долго жал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону. Чтец по губам определил, что во время этого рукопожатия президент США произнес: «Приятно тебя видеть, ты согласился?» После этого Макрон отвернулся и пробормотал что-то невнятное.
Трамп переспросил президента Франции, искренне ли он говорит, на что тот ответил утвердительно. Затем Трамп сказал: «Вы увидите, что произойдет. Я хотел бы, чтобы вы сделали это, сделайте это. Увидимся через некоторое время».
Не исключено, что речь могла идти не только об урегулировании конфликта в Газе, но и на Украине. Именно по этой причине Трамп мог быть разъяренным, так как его взгляды давно не сходятся с мнением лидера Франции.
Макрон мог сделать какую-то пакость для Трампа незадолго до встречи в Египте, это считывается по его самодовольной улыбке во время рукопожатия, считает профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, проанализировав видео с рукопожатием глав двух государств.
«В то же время здесь очень заметна сильная ярость у Трампа. Особенно на моменте, где он отводит взгляд от Макрона. У Трампа челюсть вперед выдвигается, губы поджимаются, брови двигаются. Он сильно контролировал свою ярость, у него отвращение ко всему», — сказал aif.ru Анищенко.
Зеленский продолжит клянчить «Томагавки».
В пятницу, 17 октября, Трамп планирует встретиться с Зеленским. Вероятнее всего, глава киевского режима продолжит клянчить «Томагавки», если решение по ним не будет принято в среду, 15 октября.
«Я так понимаю, они продолжат обсуждать поставки “Томагавков”. Поэтому от Зеленского перед этим можно ожидать чего угодно, в том числе и провокаций. Сейчас выход Трампа на сцену. Он либо проявит себя умным политиком и не поверит в это, либо притворится, что верит, чтобы поставить на Украину эти ракеты. Тогда все иллюзии закончатся, хотя их и не было. Будет понимание, кто на чьей стороне», — сказал aif.ru депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.
Парламентарий не исключил, что Зеленский попытается организовать провокации, чтобы убедить Вашингтон поставить «Томагавки».
«Я думаю, он постарается устроить что-то. Провокации всегда возникают перед встречей с серьезными людьми, которые могут повлиять на ход ведения специальной военной операции и поставки оружия», — пояснил Колесник.
«Томагавки» ситуацию не исправят.
Поставка нескольких десятков ракет «Томагавк» не исправит ситуацию для ВСУ в зоне боевых действий. Как минимум по той причине, что у украинской армии нет установок для запуска подобных снарядов.
«Украине для использования ракет Tomahawk будут нужны специальные наземные установки. Чтобы их обслуживать, нужны высококлассные специалисты, которых надо подготовить. Это значит, США будут вынуждены дать своих специалистов под видом инструкторов или добровольцев, которые будут готовить украинских военных управлять этим оружием. Но техническую подготовку всех процессов придется отдать на откуп именно американским специалистам, которые досконально знают систему. Следовательно, США ввязываются напрямую в конфликт против России», — отметил генерал-майор Владимир Попов.
Он считает, что Вашингтон не станет поставлять ракеты, чтобы не сталкиваться лоб в лоб с Россией.