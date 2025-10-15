Ричмонд
Ограничения на приём и выпуск рейсов введены в аэропорту Нижнего Новгорода

В аэропорту Нижнего Новгорода Стригино ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом утром 15 октября сообщила Росавиация.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал представитель регуляртора Артём Кореняко.

Ожидается, что меры будут действовать до стабилизации ситуации, однако точные сроки не уточняются.

Ранее Life.ru писал, что система ПВО России отразила массированную атаку украинских беспилотников в четырёх районах Ростовской области. Все БПЛА были перехвачены, на земле пострадавших нет. Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что ситуация полностью контролируется.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

