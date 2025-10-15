Ричмонд
Президент Сирии Аш-Шараа в России обсудит с Путиным сотрудничество двух стран

Ахмед Аш-Шараа 15 октября побывает в России с визитом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа побывает в Москве 15 октября и обсудит с российским лидером Владимиром Путиным развитие двустороннее сотрудничество России и Сирии. Об этом в беседе с агентством SANA сообщили представители администрации сирийского лидера.

«Официальный визит в Российскую Федерацию в рамках реструктуризации двусторонних отношений между двумя странами и обсуждения вопросов политического и экономического сотрудничества», — отмечается в публикации.

Ахмед аш-Шараа обсудит с Путиным как события из региональной и международной повестки, так и поиск путей развития сотрудничества в интересах двух стран.

Кроме того, пишут журналисты, президент Сирии на переходный период в Москве встретится с представителями сирийской общины в России.

В конце прошлого года Ахмед аш-Шараа заявил, что Сирия предоставила России возможность пересмотреть отношения с сирийским народом.

В мае 2025 года в Саудовской Аравии состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Это было первое за 25 лет событие подобного уровня между лидерами двух стран.

