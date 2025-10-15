Врачи Казахстана и Узбекистана укрепляют сотрудничество в сфере медицины

Среди направлений медицины особое место заняло сотрудничество травматологов и ортопедов. Делегация Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова провела рабочие встречи в Ташкенте с коллективом НИИТО Узбекистана.
В рамках сотрудничества состоялись показательные операции по артроскопии, эндопротезированию, хирургии стопы и коррекции патологии позвоночника.
Директор ННЦТО им. ак. Н. Батпенова Олжас Бекарисов, подчеркнул:
«Мы воспринимаем эти дни не как формальную поездку, а как возможность построить крепкий мост доверия и совместного развития. Сегодня медицина требует открытости: обмена технологиями, знаниями, практикой. Казахстан и Узбекистан связаны не только географически, но и общими целями: заботой о здоровье людей и внедрением передовых решений ради пациентов».
В свою очередь в НИИТО Узбекистана, отметили, что в институте искренне ценят готовность казахстанских коллег делиться опытом и знаниями. Это не соревнование, а дружеское партнёрство, которое позволит пациентам получать ещё более качественную и современную помощь. Такие встречи становятся фундаментом для долгосрочного сотрудничества.