В Башкирии ожидают два опасных штамма гриппа в эпидсезоне 2025−2026 годов

Азат Мухаметзянов подчеркивает, что несмотря небольшое снижение заболеваемости за последние семь дней (на 6%), расслабляться преждевременно. Важно не пренебрегать мерами профилактики, соблюдать правила респираторного этикета (мыть руки, чихать в локоть, носить маски в общественных местах). Врач советует при появлении признаков заболевания остаться дома и вызвать врача.