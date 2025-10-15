В Башкирии ожидают два опасных штамма гриппа в эпидсезоне 2025−2026 годов. Эпидемиологи прогнозируют циркуляцию «свиного» (H1N1) и «гонконгского» (H3N2) вирусов, которые могут вызывать серьезные осложнения у разных групп населения.
Главный эпидемиолог Минздрава РБ Азат Мухаметзянов рекомендует сделать прививку в сентябре-октябре, поскольку иммунитет формируется 2−4 недели. «Гонконгский» штамм особенно опасен для пожилых людей, а «свиной» — для молодежи, беременных и хронических больных.
«Оба вируса уже известны нам по предыдущим волнам. Гонконгский» штамм близкий к вирусу, циркулировавшему в прошлом году. «Свиной» штамм известен с 2009 года", — отметил специалист.
Азат Мухаметзянов подчеркивает, что несмотря небольшое снижение заболеваемости за последние семь дней (на 6%), расслабляться преждевременно. Важно не пренебрегать мерами профилактики, соблюдать правила респираторного этикета (мыть руки, чихать в локоть, носить маски в общественных местах). Врач советует при появлении признаков заболевания остаться дома и вызвать врача.