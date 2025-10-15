В России предложили возродить советский документ: о чем речь

Ранее в Госдуме уже звучали инициативы по внесению изменений в свидетельство о рождении. Так, депутат Султан Хамзаев предложил добавить в него фотографии ребенка в возрасте трех, семи и десяти лет, объясняя это тем, что нынешний формат не позволяет однозначно идентифицировать ребёнка и создает риск подмены.