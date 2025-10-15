В России предложили возродить советский документ: о чем речь

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга, поселка Шушары Михаил Ветров направил министру юстиции РФ Константину Чуйченко обращение с предложением вернуться к советскому варианту свидетельства о рождении. Копия документа есть у RT.
«Внешний вид и дизайн официальных личных документов нашей страны обладает важной воспитательной функцией. Внешний вид паспорта гражданина России, военного билета или иных важных документов олицетворяет силу, мощь и декларируемые ценности нашей страны», — отметил Ветров.
Он подчеркнул, что многие испытывают ностальгию по советскому свидетельству — зеленой книжечке в твердом переплете, ставшей первым официальным документом новорожденного.
Кроме того, по мнению депутата, современный документ — это всего лишь простая бумажная форма с водяными знаками, в то время как советское свидетельство сразу пробуждало чувство патриотизма и гордости за страну.
Ранее в Госдуме уже звучали инициативы по внесению изменений в свидетельство о рождении. Так, депутат Султан Хамзаев предложил добавить в него фотографии ребенка в возрасте трех, семи и десяти лет, объясняя это тем, что нынешний формат не позволяет однозначно идентифицировать ребёнка и создает риск подмены.
Также Минздрав РФ выступал с инициативой выдавать медицинское свидетельство о рождении в электронном формате. По проекту этот документ можно будет получить лишь с согласия матери, что позволит избежать личного посещения ЗАГСа для подтверждения рождения ребенка.
Кроме того, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев предложил внедрить электронное удостоверение личности в виде мобильного приложения, а также выпускать электронный паспорт в виде пластиковой карточки с чипом. Такой документ можно будет связать с ИНН, водительским удостоверением, СНИЛС, электронной подписью и биометрией.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил 14 октября 2025 года, что в следующем году 7,3 миллиона работающих родителей смогут получить новую семейную налоговую выплату.