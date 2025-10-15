Ричмонд
Группа детей в США сняла скальп с пятилетней девочки

В городе Кливленд американского штата Огайо группа детей избила пятилетнюю девочку, а потом сняла с нее скальп. Об этом сообщило издание Daily Mail.

— Дети взяли мою дочь за руку и отвели ее к полю, которое расположено далеко от дома. Там они избивали ее до тех пор, пока она не потеряла сознание. Они вырывали ей волосы, засовывали палки в горло. Они раздели ее догола и придушивали собственной рубашкой, — рассказала мать пострадавшей.

Полиция установила, что среди нападавших не было никого старше десяти лет.

Отмечается, что в результате нападения девочка оказалась изуродована до неузнаваемости. По словам ее матери, из-за пережитого потрясения дочь получила физическую, эмоциональную и психическую травму, сказано в статье.

В сентябре сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует ход и расследование дела об избиении мальчика детьми мигрантов в Мытищах. Изначально в прокуратуре приняли решение об отмене возбуждения дела. В связи с этим материалы стали изучать уже в органах МВД. Но впоследствии дело возбудили повторно.