Группа детей в США сняла скальп с пятилетней девочки

В городе Кливленд американского штата Огайо группа детей избила пятилетнюю девочку, а потом сняла с нее скальп. Об этом сообщило издание Daily Mail.
— Дети взяли мою дочь за руку и отвели ее к полю, которое расположено далеко от дома. Там они избивали ее до тех пор, пока она не потеряла сознание. Они вырывали ей волосы, засовывали палки в горло. Они раздели ее догола и придушивали собственной рубашкой, — рассказала мать пострадавшей.
Полиция установила, что среди нападавших не было никого старше десяти лет.
Отмечается, что в результате нападения девочка оказалась изуродована до неузнаваемости. По словам ее матери, из-за пережитого потрясения дочь получила физическую, эмоциональную и психическую травму, сказано в статье.
