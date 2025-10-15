В Узбекистане начались рейды по борьбе с мусором и нарушителями. Смогут ли они решить системные экологические проблемы?

Звучит красиво, а на деле? За последние годы мы видели уже не один «месячник» и «десант чистоты». Каждый раз — фото, обязательные репортажи на ТВ, чиновники с граблями перед камерами.
Что происходит через неделю после окончания кампании? Всё возвращается на круги своя: мусор у арыков, переполненные контейнеры, горы пластика вдоль дорог и разбросанные пакеты на пустырях между многоэтажками. Там, где прошёл «рейд» — временно становится чище, чтобы вскоре снова погрязнуть в отходах.
Сколько в Узбекистане подобных кампаний уже проводилось? Их никто не считает — зато наглядно видно, что системных изменений нет. Махаллинские комитеты и местные власти больше заняты поиском «ответственных» за грязь, чем реальной работой с отходами. Где инфраструктура для раздельного сбора? Где современная утилизация мусора, сортировка? Пока что — только призывы к сознательности и угрозы штрафами.
Будем надеться, что в этот раз выйдет лучше. Для этого в стране создаются специальные штабы, в которые войдут представители Министерства экологии, Генеральной прокуратуры, Национальной гвардии и органов внутренних дел. Эти штабы будут контролировать экологическую ситуацию в каждом регионе, районе и городе, а также ежедневно информировать общественность о проделанной работе.
В Министерстве экологии напомнили: за загрязнение окружающей среды и нарушение порядка уборки предусмотрена строгая административная ответственность — как для физических, так и для юридических лиц. Если ответственные лица не выполняют свои обязанности, их ждут серьёзные штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
Чиновники призывают всех жителей страны активно участвовать в месячнике чистоты, проявлять сознательность, не выбрасывать мусор в неположенных местах. Если вы стали свидетелем экологического нарушения, сообщайте по телефонам (71) 207−11−07, (71) 207−11−08, коротким номерам 1157 или 1207, либо через Telegram-бот @ecogovuz_bot.
Напомним, что накануне было объявлено: теперь за чистоту в городах и районах будут персонально отвечать хокимы, а бригады благоустройства переходят на круглосуточный режим работы. Ожидается, что такая комплексная мера поможет сделать города и сёла Узбекистана действительно чистыми и ухоженными.
Главная опасность таких месячников — создать иллюзию борьбы за экологию, когда на деле остаётся всё по-старому. Реальные перемены требуют не показательных акций, а глубокой реформы: инвестиций в инфраструктуру, постоянного контроля, прозрачной отчётности и честной работы чиновников. Только тогда в Узбекистане перестанут жить от месячника до месячника — и поймут, что чистота бывает не по приказу, а по уму.