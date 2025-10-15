В Узбекистане начались рейды по борьбе с мусором и нарушителями. Смогут ли они решить системные экологические проблемы?

Сколько в Узбекистане подобных кампаний уже проводилось? Их никто не считает — зато наглядно видно, что системных изменений нет. Махаллинские комитеты и местные власти больше заняты поиском «ответственных» за грязь, чем реальной работой с отходами. Где инфраструктура для раздельного сбора? Где современная утилизация мусора, сортировка? Пока что — только призывы к сознательности и угрозы штрафами.