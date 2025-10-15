Ричмонд
Улицу Павла Морозова в Хабаровске частично перекроют завтра

Движение транспорта будет ограничено из-за ремонта системы канализации.

Движение автотранспорта на участке улицы Павла Леонтьевича Морозова в границах улиц Оборонной и 65-летия Победы будет ограничено с завтрашнего дня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Перемещение будет затруднено из-за ремонта канализационного коллектора. Проведение работ запланировано с 16 по 19 октября. На это время по улице организуют реверсивное движение.

Напомним: с 18 по 20 октября ограничат движение автотранспорта по улице Волочаевской. На участке от Амурского бульвара до Серышева будут ремонтировать водопровод.