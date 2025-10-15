В Перми с середины октября изменится движение нескольких автобусных маршрутов

С понедельника, 15 октября, в Перми вступят в силу изменения в работе общественного транспорта. Некоторые автобусные маршруты скорректируют расписание, а один временно прекратит движение.
Так, маршрут № 46, который следует к Северному кладбищу, перестанет курсировать по будням. До 27 октября он будет работать только по выходным, после чего полностью уйдёт на зимний перерыв. Вернуть автобус на линию планируют весной.
Также с 15 октября обновится расписание маршрутов № 56, № 71 и № 77. В график движения 56-го автобуса по выходным и 71-го — по будням внесут изменения по просьбам пассажиров. Маршрут № 77 получит новое будничное расписание — интервалы движения станут более равномерными.
Жителям города рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями.