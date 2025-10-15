Названы неочевидные опасности отказа от ежедневного завтрака

Регулярный отказ от завтрака напрямую связан с повышенной вероятностью развития метаболического синдрома — комплекса нарушений, включающего ожирение, гипертонию и повышенные уровни сахара и холестерина. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Нинся (КНР), результаты их анализа опубликованы в журнале Nutrients.
Учёные обобщили данные девяти масштабных исследований, охвативших десятки тысяч человек. Выяснилось, что пропуск первого приёма пищи повышает риск метаболических расстройств на 10−26%. Особенно тесная связь наблюдается между отказом от завтрака и абдоминальным ожирением, а также повышенным уровнем глюкозы в крови.
По мнению авторов работы, регулярный приём пищи по утрам способствует стабильной работе обмена веществ. Ранее также было установлено, что привычка завтракать помогает контролировать аппетит и снижает тягу к продуктам с высоким содержанием соли, сахара и жиров.
При этом специалисты подчёркивают: полученные данные основаны на наблюдательных исследованиях и не доказывают прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее, отказ от завтрака может нарушать регуляцию уровня глюкозы и инсулина, повышая риск сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.
