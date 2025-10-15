Названы неочевидные опасности отказа от ежедневного завтрака

При этом специалисты подчёркивают: полученные данные основаны на наблюдательных исследованиях и не доказывают прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее, отказ от завтрака может нарушать регуляцию уровня глюкозы и инсулина, повышая риск сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.