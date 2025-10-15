Ричмонд
Финансовая ловушка января: россиян предупредили, что продление новогодних каникул сократит доход

Юрист Южалин: Новогодние каникулы невыгодно продлевать за счет отпуска в январе.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин предупредил россиян о финансовых последствиях продления новогодних каникул в 2026 году. По его словам, использование отпуска в январе приведет к потере части дохода за этот месяц.

Эксперт пояснил, что для сотрудников с окладом выгоднее присоединять отпуск к декабрю, а не к январю. Он уточнил, что финансовая выгода от отпуска напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце.

«Если вы хотели бы продлить новогодние каникулы в 2026 году за счет отпуска, нужно учесть, что вы потеряете в этом случае в своем доходе за январь», — передает его слова ТАСС.

Южалин напомнил, что январь является самым невыгодным месяцем для отпуска. В этом месяце меньше всего рабочих дней, что и приводит к снижению итогового дохода.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что предстоящие новогодние каникулы установят рекорд по продолжительности. Они будут длиться 12 дней, превысив показатели предыдущих лет.

